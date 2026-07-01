CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaveri Bekir Çavuş’un köyü olan Alaca Akören Köyü’nde ciddi içme suyu sıkıntısı yaşandığını belirterek, sorunun çözümü konusunda yetkilileri göreve çağırdı.

Akören köyünde halkın hâlâ içme suyu sıkıntısı çektiğini ifade eden Tahtasız, köyde 2025 yılı Kasım ayında su kuyusu açıldığını, ancak aradan yaklaşık 1 yıl geçmesine rağmen kuyunun hala su deposuna bağlanmadığını kaydetti.

Milletvekili Tahtasız, “köylümüzün mağduriyetinin giderilmesi için Sayın Valimize ve yetkililere sesleniyorum: Açılan kuyunun depoya bağlanması ve bu temel sorunun çözülmesi gerekmektedir” dedi.

‘KOÇHİSAR KÖYÜNE VERDİĞİNİZ SÖZÜ TUTUN’

Alaca Koçhisar Köyünde de Koçhisar Barajı yapılırken DSİ tarafından köylülere sulama hattı sözü verildiğini ancak bu sözün yerine getirilmediğini dile getiren CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, verilen sözün tutulmasını istedi.

Koçhisar Köyü halkına, DSİ’ye baraj yapımı için arazilerini verirken ‘200 dönümlük tarım arazisinin sulama hattı çekilecek’ sözü verildiğini hatırlatan Tahtasız, “Bugün gelinen noktada bu söz hâlâ yerine getirilmedi. Buradan Sayın Valimize ve DSİ Bölge Müdürümüze sesleniyorum, köylümüz, kendilerine verilen sözün tutulmasını ve mağduriyetin giderilmesini; emekle işlenen topraklarının suya kavuşmasını istiyor” dedi.