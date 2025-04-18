TÜFAD Çorum Şube Başkanı Yasin Aksoy ve 2011-2014 döneminde şube başkanı olarak görev yapan Nihat Armutcu ile birlikte 2025 Yılı 1. Yönetim Kurulu ve Şube Başkanları toplantısına katıldılar.

Antalya Xanadu Resort Belek Otel’de hafta sonunda yapılan 1. Yönetim Kurulu ve Şube Başkanları toplantısında Yasin Aksoy ve Nihat Armutcu bir çok ikili görüşme gerçekleştirdiler. Aksoy ve Armutcu Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu Başkanı Av. Celal Nuri Demirtürk, TFF Amatör Futbol, Kadın ve Engelli futbolundan sorumlu yönetim kurulu üyesi Ural Aküzüm, TFF Antrenör, yönetici sağlık özlük işleri müdürü Belde Otyakmaz Diker, Futbol Federasyonu Gelişim Direktörü Emrah Bayraktar ve TFF Antrenör Eğitim Müdürü Emre Aydemir ile görüşmeler yaptılar.

Emrah Bayraktar ile görüşmesinde Çorum FK akademi takımlarının çalışmaları hakkında bilgiler veren Yasin Aksoy kendisini Çorum’a davet etti.

Futbol Federasyonu yetkilileri ise Çorum’un ve TÜFAD Şubesinin çalışmaları hakkında övgü dolu sözler söylediler.

Yasin Aksoy ve Nihat Armutcu Çorumspor eski teknik direktörlerinden halen Konya TÜFAD Başkanı olarak görev yapan İsmet Karababa ile uzun uzun görüşerek Çorum ve Çorum futbolu adına güzel bir sohbet yaptılar.

Armutcu’ya plaket

TÜFAD Çorum Şube Başkanı Yasin Aksoy, bir dönem TÜFAD Başkanlığı görevini yapan Nihat Armutcu’ya gerek derneğe gerekse Çorum futboluna katkılarından dolayı bir plaket verdi.

TÜFAD Genel Başkanı İsmail Dilber ile birlikte plaketi Antalya’daki Şube Başkanları toplantısında veren Aksoy kendisine teşekkür etti. Nihat Armutçu’da bu jestinden dolayı Şube Başkanı Yasin Aksoy ve Genel Başkan İsmail Dilber’e teşekkür etti.