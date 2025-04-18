Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu futbolda ilkleri yapmaya devam ediyor.

Bu yıl küçükler ve yıldızlar futbolda şampiyon olan Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu yıldızların ardından küçüklerde grup geçerek bu alanda bir ilke imza attı.

Yozgat’ta yapılan Okullu Küçükler futbol grup birinciliğinde son maçında Ankara şampiyonunu penaltı atışları sonundageçen Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu yarı final grubuna yükseldi.

Antrenör Mustafa İdikut yönetiminde Ömer Bolat, Ediz Darmancı, Osman Kaan Şener, Yakup Mert Koçak, Yusuf Topuz, Yusuf Şahin, Ahmet Taha Kartal, Fatih Talha Beberoğlu, Selman Bilge, Seyit Hakan Yüner, Ömer Faruk Bektaş, Vahit Eymen Bilge, Yusuf Cihangir Ahısha, ve Yusuf Emir Seyhan’dan oluşan kadrosu ile grupta ilk maçında Kırıkkale’yi 3-1 yendi.

Grupta ilk maçlarını kazanan Çorum ve Ankara yarı final grubuna yükselmek için karşılaştı.

Normal süresi 1-1 berabere biten maçı penaltı atışları sonunda 4-3 kazanan Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu 12-15 Mayıs’a Zonguldak’ta yapılacak yarı final grubunda mücadele edecek.