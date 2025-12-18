Liseli Gençler Masa Tenisinde kızlarda Özel Bahçeşehir Koleji erkeklerde ise Özel TED Koleji Anadolu Lisesi takımları şampiyonluğu kazandılar.

15-16 Aralık tarihleri arasında Yeni Spor Salonunda yapılan Liseli Gençler Masa Tenisi il birinciliğinde erkekler ve kızlarda toplam 18 okul ve 72 sporcu mücadele etti. Yapılan müsabakalar sonunda erkeklerde antrenör Merve Ünal Veran yönetiminde Mehmet Seçer, Doruk Coşkuner, Ateş Özer, Renas Akkoyun ve Efe Öztaş’tan kurulu Özel Ted Koleji takımı tüm maçlarını kazanarak birincilik kupasının sahibi oldu. Prof Dr. Hayrettin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi ise antrenör Mustafa Doğan yönetiminde Mehmet Akif Aktaş, Mehmet Yavuz Karakaş, Mehmet Eren Bolat ve Metehan Karasu’lu kadrosu ile ikinci olurken Özel Fen Bilimleri üçüncü Özel Boğaziçi Koleji takımı ise dördüncü oldu.

Genç kızlarda ise Özel Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi Antrenör Zakir Ardahanlı yönetiminde Asude Tuba Şimşek, Aybüke Bana Şimşek ve Elizan Başar’lı kadrosu ile tüm maçlarını kazanarak şampiyon olurken Özel Pınar Koleji Anadolu Lisesi antrenör Muammer Kaya yönetiminde Nehir Bolat, Nazlı Şahan, İnci Naz Zihar ve Reyyan Çağman’lı kadrosu ile ikinci Güzel Sanatlar Lisesi üçüncü Özejder Sosyal Bilimler Lisesi ise dördüncülük ödülünün sahibi oldu.

Geçtiğimiz yıl bu kategoride temsilcilerimizin elde ettiği başarı nedeni ile ilimizi gruplarda ikişer okul temsil edecek. Erkeklerde Özel Ted Koleji Anadolu Lisesi ve Prof Dr. Haynettin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi ile kızlarda Özel Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi ile Özel Pınar Koleji Anadolu Lisesi okulları ilimizi Türkiye Şampiyonasında temsil edecekler.