U 19 Gelişim Liginde Çorum FK evinde konuk ettiği lider Keçiörengücü’ne 4-0 mağlup oldu. Konuk takımın yabancı oyuncusu Joseph attığı üç golle takımını farklı galibiyete taşıdı.

Grupta oynadığı 12 maçta on galibiyet bir beraberlik ve bir mağlubiyet alarak lider durumda bulunan Keçiörengücü karşısında Çorum FK kontrollü başladı. Konuk takım hücumdaki etkili oyuncuları ise 12. dakikada Mehmet ile 1-0 öne geçti. İlk yarının son bölümünde sahneye Joseph çıktı ve attığı iki golle devreyi 3-0 önde tamamlaşan Keçiörengücü rahatladı. Maçın ikinci yarısında kontrollü bir oyun oynayan konuk takımda Joseph kendisinin üçüncü takımının dördüncü golünü attı ve sahadan 4-0 galip ayrılan Keçiörengücü liderliğini sürdürdü.