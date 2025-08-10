Geçtiğimiz günlerde çıkan kararname ile Jandarma Genel Komutanlığı emrine atanan Çorum İl Jandarma Komutanı Naim Çetinkaya için veda yemeği düzenlendi.

Programa Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Baro Başkanı Turan Kalıpcı, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz ve MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak katıldı.

Vali Çalgan programda İl Jandarma Komutanı Naim Çetinkaya ile İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Cem Daharlı’ya hizmetlerinden dolayı teşekkür belgesi takdim ederek, yeni görev yerlerinde başarılar diledi.