İnşaat Mühendisi Ali Çan, Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanlığı için adaylığını açıkladı.

Parti binasında bir basın açıklaması yapan Çan, “Bugün burada, sadece bir adaylık açıklamasında bulunmuyoruz. İktidara giden yürüyüşümüzü buradan başlatıyoruz.” dedi

Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında çeşitli görevler üstlendiğini, öğrencilik yıllarımda Samsun CHP gençlik kollarında ve ADD gençlik kollarında aktif görev aldığını belirten Çan; “Partimizin değerlerine duyduğum bağlılık ve sorumluluk bilinciyle, bugün sizlerin huzurunda Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanlığı'na aday olduğumu açıklıyorum. Bugün burada, sadece bir adaylık açıklamasında bulunmuyoruz. İktidara giden yürüyüşümüzü buradan başlatıyoruz. Bu yürüyüş, umutla, inançla, dayanışmayla yazılacak yeni bir hikâyenin ilk adımıdır. Bu bir kişisel hedef değil, bu bir koltuk mücadelesi değil. Bu, omuz omuza vererek kuracağımız bir geleceğin çağrısıdır. Örgütümüzün tüm renklerini, tüm seslerini birleştirerek, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden; birlik içinde, kardeşlik içinde yeni bir yola çıkıyoruz.” diye konuştu

Gençlerin hayalini, kadınların gücünü, emekçilerin alın terini bu yönetime taşıyacaklarını aktaran Çan; “Şeffaf, katılımcı, ulaşılabilir bir ilçe örgütü kuracağız. Çünkü biz, bu şehri birlikte yönetmeye, birlikte dönüştürmeye talibiz. Her bir üyemizin fikri bizim için bir ışıktır. Her öneri yolumuzu aydınlatır. Bu anlayışla hareket edeceğiz. Hepimizin kararlarıyla ilerleyen bir yönetim modelini birlikte inşa edeceğiz. Çorum'da partimizin sesini daha gür çıkarmak, örgütümüzü daha aktif ve güçlü kılmak için elimizi değil, yüreğimizi taşın altına koyacağız. Hedefimiz nettir: Mahalle mahalle, sokak sokak, ev ev dolaşıp halkımızın sesini dinleyeceğiz. Gece gündüz demeden çalışacağız. Önümüzdeki ilk seçimlerde Çorum da en az iki milletvekili seçtirip Çorum Belediyesini kazanacağız. İktidar yürüyüşümüzün meşalesini Çorum’dan yakacağız. Bugünden itibaren sizlerle omuz omuza yürüyeceğimiz bu yolda, her bir destek, her bir eleştiri, her bir katkı bizim yol haritamız olacaktır. İnanıyorum ki birlikte başaracağız. Çünkü biz Cumhuriyet sevdalısıyız. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz.” ifadelerini kullandı

Adaylık açıklamasında CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, önceki dönem il başkanları, meclis üyeleri ile partililer katıldı.