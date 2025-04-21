Türkiye Para Tenisi Teknik Kurul Başkanı Ali Korkmaz, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikayı’yı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında 2028 Los Angeles Olimpiyatları Sportif Direktörü olarak görevini yürüten Ali Korkmaz 6 Mayıs’ta Slovenya’da başlayacak olan İttf World Para Alete Turnuvası ve Olimpiyat hazırlıkları hakkında Yerlikaya’ya bilgiler verdi. Görüşmede ayrıca Türkiye’de Para masa tenisi çalışma ve organizasyonlar, öngörülen mevcut projeler,hedefler hakkındaki çalışmalar ve Para Milli Takımı sporcularının güncel performansları değerlendirildi.