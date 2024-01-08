Çorumspor’da uzun yıllar kalecilik yapan ardından kaleci antrenörü olarak kırmızı siyahlı kulüpte görev yapan Ali Müslim Oğraş Süper Lig takımı MKE Ankaragücü alt yapısında kaleci antrenörü olarak göreve başladı.

Ali Müslim Oğraş MKE Ankaragücü alt yapısında kaleci antrenörü olararak göreve başladı.

Sarı lacivertli kulübün Kadın Güreş Takımı Teknik Direktörü hemşehrimiz Fevzi Çakmar çocukluğunda gururla izlediği bir isimle aynı kulüpte görev yapacak olmasından dolayı sen derece mutlu olduğunu söyledi.

Çakmak açıklamasında “Çocukluğumuzun kalecisi, yıllarca Çorumspor kaptanlığı yapmış Ali Müslüm Oğraş ağabeyim, Futbol alt yapı kaleci Antrenörlüğü görevine getirildi. Kendisine hoşgeldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi.