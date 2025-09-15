Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Yönetim Kurulu Üyesi Derviş Bolat’ın oğlu Alperen Bolat, Türk Diyanet Vakıf Sen önceki dönem Şube Başkanı Tuygun Hoşnut'un kızı Aysu Hoşnut ile dünya evine girdi.
Anitta Otel’de gerçekleşen düğün törenine Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Kamu-Sen İl Temsilcisi Selim Aydın, Ülkü Ocakları Başkanı Abdullah Dalyan ve çok sayıda davetli katıldı.
Genç çiftin nikahını Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın kıydı.
Hakimiyet, Alperen-Aysu çiftini tebrik eder, ömür boyu mutluluklar diler.
Muhabir: Yüksel Basar