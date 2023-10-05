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Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, geçen yıl elde ettikleri başarı ile Türkiye’nin en iyi 16 ili olduklarını bu yıl hedefin bu başarının üzerine çıkmak olduğunu söyledi. Okul Sporları açılış töreninde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar okullara malzeme desteği verdiklerini tesislerin 24 saat hizmete açık olduğunu belirterek ‘Spora dair yapılan her türlü projede birlikteyiz. Amasız, lakinsiz ve fakatsız. Yeter ki, siz gençlerimize dokunun. Onların başarılı olması için tecrübelerinizi aktarın’ dedi.

Çağlar konuşmasında şunları söyledi: ‘Okul sporları faaliyetleri başarı noktasında an itibariyle Türkiye’nin en iyi 16. iliyiz Çok değerli ve kıymetli bir iş yapıyoruz. Spor hayatımızı daha rahat devam ettirebilmek adına en önemli etkenlerden. Sizler Beden Eğitimi Öğretmeni olarak bizde Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak dünyanın en güzel işlerinden birini yapıyoruz. Gençlerimizin hayatlarına dokunuyoruz. Onları geleceğe daha iyi hazırlamak için çalışıyoruz. Onları kötü alışkanlıklardan koruyoruz. Çevresel etkenlerden koruyup onlar topluma kazandırıyoruz. Bana göre okullarımızın en değerli öğretmenleri beden eğitimi öğretmenleridir.

Biz Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak okullarımıza malzeme konusunda gereken desteği veriyoruz. Tesislerimizin kullanımı noktasında da gereken desteği vereceğiz. Yaptığımız salonlarımızı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Spora dair yapılan her türlü projede birlikteyiz. Amasız, lakinsiz ve fakatsız. Yeter ki, siz gençlerimize dokunun. Onların başarılı olması için tecrübelerinizi aktarın.

Sporun akademik başarıya, sanata, kültüre hiçbir zararı yoktur. O yüzden çocuklarımıza, gençlerimize bol bol spor yaptırın. Yalnızlaşan çağda, dijital çağda sporun ne kadar kıymetli olduğunun ailelerimiz de farkında. Merdiven altı yapılardan kurtulmanın tek yolunun spor olduğunu biliyoruz. Bu yüzden öğretmenlerimizin desteğinin çok kıymetli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle Çorum’a zirvede olmak yakışır. Geçen yıl güreşe, masa tenisinde, bowlingte ciddi başarılarımız var. Bu sene bunun üzerine koyarak devam etmeyi temenni ediyorum.