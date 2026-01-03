Amatör Futbol’da hafta sonu oynanacak tüm maçlar Tertip Kurulu tarafından ileri bir tarihe ertelendi.

Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan dün gün boyu Tertip Kurulu üyeleri ile yaptığı toplantıda merkez ve ilçe sahalarının son durumu ele alındı.

Hafta sonu maç oynanacak maçların sahalarından merkez ve ilçelerden alınan görüntüler incelemesi sonunda amatör maçların ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildi.

Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan bugün ve yarın oynanacak U 15, U 18 ve 1. Amatör Küme maçlarının ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

Bu maçların oynanacağı tarihler önümüzdeki günlerde açıklanacak.