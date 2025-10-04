İl Hakem Kurulu bugün oynanacak U 16 Ligi ile yarın oynanacak U 14 ve 2. Amatör Küme Büyükler ligi maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

Buna göre haftanın maçları ve yönetecek hakemler şöyle:

U 14 LİGİ: Osmancık Kandiberspor- İkbalspor: Yunus Emre Günaydın. Gülabibeyspor- İskilipgücüspor: Yunus Emre Yeşil, Mimar Sinanspor- Sungurlu Belediyespor: Yunus Emre Tok. Vefa Gençlikspor- Gençlerbirliği: Lütfican Arduç. Çorum Anadolu FK- Alaca Belediyespor: Muammer Tekmen. Çorum İdman Yurdu- Hattuşa Gençlik: Meriç Devran Demiral.

U 16 LİGİ: Sungurlu Belediyespor- Gençlerbirliği: Serhat Doğan, Mahmutcan Doğan, Merve Kızılkaya. Çorumspor- Alaca Belediyespor: Remazan Boyraz, Recep Talha Arslaner, Muhammed Emin Çamlı. Maviayspor- Osmancık Kandiberspor: Hasan Berk Soytemiz, Emre Çelikcan, Yunus Emre Yeşil. Vefaspor- İskilipspor: Mevlüt Dişçeken, Serhat Emin Arduç, Sefa Ceviz.

2. AMATÖR KÜME: Bayat Belediyespor- Osmancık Belediyespor: Mehmet Tuğluk, Ömür Soytemiz, Emrecan Çelikcan. Kargıserispor- İkbalspor: İsmail Sırma, Taha Rahmi Atılgan, Serhat Emin Arduç. Gençlerbirliği- Buharaspor: Nuriye Çınar Bal, Emre Alagöz, Elvan Mert Armutcu.