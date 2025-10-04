Okul Sporları 2025-26 sezonu bilgilendirme toplantıları Osmarcık’ta başladı.

Gençlik ve Spor Okul Sporları Şube Müdürü Ayşe Şenuvaya başkanlığındaki toplantıya Okul Sporları İl Temsilcisi Mustafa Türkay, Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, İlçe Spor Müdürü Abdullah Küçükgöz ile ilçede görev yapan Beden Eğitimi Öğretmenleri katıldılar.

Toplantıda Okul Sporlarında yeni sezon takvimi yapılan değişiklikler hakkında öğretmenlere bilgiler verildi.

Toplantı sonunda ise geçtiğimiz yıl ilçelerden en fazla sayıda sporcu ve takım ile okul sporları müsabakalarına katılan Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Tenekeci’ye plaket ve forma hediye edildi. Ayrıca geçen yıl il birinciliği ve grup müsabakalarında başarılı olan okullara plaketleri verildi.