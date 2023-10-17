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Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından Amatör Spor Haftası içerisinde düzenlenen ‘Amatör Spor’da EN’ler ödül töreni önceki akşam Turgut Özal Konferans Salonu’nda yapıldı.

Törende Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından belirlenen ferdi branşlar ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından belirlenen futbol branşındaki ödüller sahiplerine verildi. Ödül töreninin AK Parti Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Mehmet Tahtasız, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız, Belediye Başkan Yardımcıları Alper Zahir ve Turhan Candan, AK Parti İl Başkan Yardımcıları İbrahim Ahıskalı ve Mustafa Kılıç, Miliyetçi Hareket Partisi İl Başkan Yardımcısı Tuncay Koçak, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, Futbol Hakem Komitesi Başkanı Özcan Genel, Futbol Hakem Dernek Başkanı Ahmet Ecevit ve bir çok branşın il temsilcileri antrenörleri, ödül alacak sporcular ve antrenörleri katıldılar.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan ödül töreni daha sonra protokol üyelerinin konuşmaları ile devam etti. Törenin son bölümüne yetişebilin AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı yaptığı konuşmada, Çorum’un tüm sorunlarını olduğu gibi amatör sporunda sorunlarınıda Ankara’da en güçlü şekilde dile getireceğini söyledi.

Yusuf Ahlatcı konuşmasında şunları söyledi: ‘Çok güzel bir organizasyonda bir araya geldik. Çorum sporumuzun gelişmesi adına önümüzdeki dönemde, yasama yılında eksikliklerinizi dile getirip tamamlama noktasında gerekeni yapacağız. Memleketimize hizmet etmek bizim öncelikli görevlerimiz. Çorum’un bir evladı olarak sizlerin hizmetkarı olduğumuzu bilmenizi isterim. Sizlerin taleplerini en güçlü şekilde Ankara’da seslendireceğime buradan söz veriyorum. Böylesine önemli bir organizasyonda ödül alan antrenörlerimizi, yöneticilerimizi ve sporcu kardeşlerimi de tebrik ediyorum’ dedi.

Törenin sonunda ise ödüller sahiplerine verildi.

Futbolda geçen sezon yapılan amatör liglerde şampiyonluğu kazanan takımların antrenörleri Turgay Doğan, Serhat Gökşen, Uğur Asiltürk, Sadık Tahir Bıyıkoğlu, Hüseyin Eğer, Fatih Serkan Temizhan, Menderes Özarslan, Ahmet Buğra Erdoğan ve Batuhan Zeren ile kategorilerinde şampiyon olan takımlar Sungurlu Belediyespor, Kargıserispor, Halk Eğitim Kültürspor, Gençlik Mimar Sinanspor, Çorum Anadolu FK ve Vefaspor takımlarına ödülleri verildi.

Badminton branşında Mehmet Can Töremiş, Beren Aşkar, Yağmur Koçak ve Muhammed Mahmut Sert, Masa Tenisinde Aybüke Banu Şimşek, Güreş’de Enes Yasin Kalender, Bocce Bowling’de Hasan Dündar, Dar’ta Sacit Bal, Judo’da Sümeyra Aykaç ve İbrahim Melih Şahin, Özel Sporcular’da Merve Peker, Boks’ta Şükriye Hazar, Kick Boks’ta Fahrettin Öztemiz ve Satı Nur Çöl, Atıcılık’ta Yasin Yetim, Atletizm’de Mehmet Kalyoncu.

Bilardo’da Emrah Taç, Yüzme’de Betül Köse ve Çetin Koçak, Taekwondo’da Yağmur Kazak, Su Altı Sporlarında Deniz Ece Kazak, Karate’de Kayra Yağlı, Modern Pentatlon Osman Efe Yıldırım, Binicilik Hikmet Burhan Kaya, Muay Thai Battal Can Bilan, Elanur Akça, İzcilik Recep Çiftbaş.