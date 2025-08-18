Arca Çorum FK geçen sezon devre arasında Altay’dan transfer ederek Çayelispor’a kiraladığı Enes Yetkin Somaspor ile anlaştı,

2005 yılında İzmir doğumlu Enes Yetkin Buca Geliştirmespor ardından Alay alt yapısında forma giydikten sonra 22-23 sezonunda profesyonel oldu. İki sezon siyah beyazlı takımda forma giyen Enes Yetkin geçen sezon devre arasında Çorum FK ile üç yıllık sözleşme imzaladı ve hemen ardından da Çayelispor’a kiralık verildi.

Yeni sezon güçlü kadro yapılanması nedeni ile yer bulamayan genç futbolcunun sözleşmesi fesh edildi ve 2. ligde mücadele eden Somaspor ile iki yıllık sözleşme imzaladı.