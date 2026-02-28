Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayında zincir marketlerde denetimlerini sürdürüyor.

Yapılan denetimlerde bir zabıta amiri ambalajı bozulmuş tavuk satan market yetkilisine sinirlenerek; “Fiyat değiştirmeye gelince çok hızlısınız. Niye kontrol etmiyorsunuz?" diyerek tepkisini gösterdi.

Ambalajı bozulan tavuklar ve son kullanma tarihi geçmiş ürünler raflardan toplanırken, ekipler marketlere ceza kesti.

Denetimlerin düzenli aralıklarla devam ettiği belirtilen açıklamada, vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları Zabıta Müdürlüğüne veya 153 Çağrı Merkezi'ne bildirebileceği kaydedildi.