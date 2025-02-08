1. ligde ilk yarı sonunda istediğini alamayan Amedspor kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Amedspor son olarak Hatayspor’un başarılı file bekcisi Erce Kardeşler’i kiralık olarak kadrosuna kattı.

1994 Çanakkale doğumlu Erce Kardeşler Bursaspor alt yapısında başladığı futbol hayatında Altınordu kulübünde devam etti ardından Trabzonspor ve son olarakta iki sezondur Hatayspor formalarını giydi.

Ara transferde kiralık olarak Amedspor’a transfer olan tecrübeli file bekcisi yeni takımına katıldı ve Kocaelispor ile oynanacak maçta forma giyecek.