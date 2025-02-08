İl Hakem Komitesi hafta sonu oynanacak amatör küme maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

İl Hakem Komitesinden yapılan açıklamaya göre U 15 Liginde şampiyonluk yolundaki ilk maçta Mimar Sinanspor ile Vefa Gençlikspor arasındaki maçı Atahan Demir yönetecek.

Hafta sonu oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:

U 15 LİGİ: Osmancık Belediyespor- Gençlerbirliği: Taha Rahmi Atılgan, Bahar Çakıcı. Mahmutcan Doğan. Mimar Sinanspor- Vefa Gençlikspor: Atahan Demir, Elvan Mert Armutcu. Mücahit Coşgun.

U 18 LİGİ: Mimar Sinanspor- HE Kültürspor: Hasanberk Soytemiz, Fırat Eren Dibek, Recep Talha Arslaner. İskilipspor- Osmancıkgücüspor: Lütfican Arduç, Yunus Zan, Güler Karabörk. Buharaspor- Sungurlu Belediyespor: Ömür Soytemiz, Yunus Emre Günaydın, Yunus Emre Yeşil. Hattuşa Gençlik- Gençlerbirliği: Serhat Emin Arduç, Yiğit Eymen Asiltürk, Muhammed Emin Çamlı.

1. AMATÖR KÜME: Osmancıkgücü- Alacagücüspor: Serhat Doğan, Muhammed Yıldırım, Zehra İşeri. İskilipspor- Alaca Belediyespor: Ertuğrul Ramazan Boyraz, Özkan Dağ, Muammer Tekmen. HE Kültürspor- Gülabibeyspor: Ramazan Boyraz, Uğur Koçak, Ebubekir Kılcı. İskilipgücüspor- Ulukavakspor: Muammer Tekmen, Özkan Dağ, Meriç Devran Demiral.