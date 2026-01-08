Antalya'da kampta bulunan Amedspor, teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde Çorumspor maçı hazırlıklarına devam ediyor.

Trendyol 1. Ligi lideri Amedspor, ikinci yarının ilk maçında Diyarbakır'da oynayacağı Çorumspor maçı hazırlıklarına Antalya'da yaptığı akşam idmanı ile devam etti.

Yeni transferler Tarkan Serbest ve Florent Hasani'nin de katıldığı idmanlarda futbolcuların moralli ve oldukça hırslı oldukları gözlendi.

Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, teknik ve taktik çalışmadan sonra çift kale maçı ile devam etti.