Erkekler Bölgesel Basketbol Liginde Çorum Belediyespor sezunun evindeki ilk maçında bu akşam Başkent Seğmenler takımını konuk edecek.

Ligde ilk maçında pazar akşamı Mersin Barosu deplasmanında çok zorlu bir mücadele sonunda rakibini 90-84 yenen Çorum Belediyespor evindeki ilk maçında bu akşam saat 20’de Yeni Spor Salonunda Ankara Seğmenler takımı ile karşılaşacak.

Çorum Belediyespor Basketbol Takımı Baş Antrenörü Ömer Mumcu ilk hedefleri olan play-off için evlerinde kazanarak yollarına devam etmek istediklerini belirterek Çorumlu basketbol severleri salona davet etti.

Grupta ilk maçlarını kazanan iki takımın bu karşılaşmasını kazanan liderlik koltuğuna oturacak.

Bu zorlu karşılaşmanın baş hakemliğini Tayfun Karakum yaparken 1. Yardımcı hakem Kadir Berdan Şeker 2. Yardımcı Hakem Tuana Ateş yapacak. Maçın temsilcisi ise Sezer Demir.