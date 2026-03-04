Arca Çorum FK'nın devre arasında Sakaryaspor’dan transfer ettiği Burak Çoban, son haftalarda gol yollarında yaptığı katkı ile hücumdaki takımın en büyük kozu oldu.

İkinci kaptan Yusuf Erdoğan yedek kulübesine mahkum olurken, Burak Çoban son haftalardaki etkili oyunu ile maçlara ilk 11'de başlıyor.

Serik maçında 2 gol birden atan Çoban, Ümraniye maçında ve son oynanan Manisa maçında takımına penaltı kazandırdı.

3 GOL 3 ASİST YAPTI

Çorum FK formasıyla 8 maçta 362 dakika süren alan başarılı kanat oyuncusu, 3 gol 3 asistlik katkı sağladı.