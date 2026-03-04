Çorum futbol hakem ve gözlemcileri şubat ayı eğitim seminerinden geçtiler.

Pazartesi akşamı Buhara Kültür Merkezi Konferans Salonunda yapılan Eğitim Seminerine Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, İl Hakem Kurulu Başkanı Durmuş Buyruk ve İl Hakem Kurulu üyeleri ile il hakem ve gözlemcileri katıldılar.

Eğitim seminerini Kırıkkale İl Hakem Kurulu Başkan vekili ve Eğitimcisi Yunus Emre Akdoğan tarafından verdi. Seminerde itme, çekme ve ellerin konumu konularında görüntülü olarak eğitim verildi ve yorumlar yapıldı.

Seminerde bir konuşma yapan ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Çorum futbolunun çıkışa geçmesi için hakemlerinde buna ayak uydurması gerektiğini belirterek ‘Çorum FK Süper Lig için mücadele ediyor inşallah sezon sonunda bu hedefe ulaşacaktır. Biz hakemlerimizinde Süper Lige yükselmesi ve süper ligde düdük çalan hakemimiz olmasını istiyoruz. Genç arkadaşlarımız böyle hedefler koysunlar ve başaracaklarına inansınlar bizde gereken desteği vereceğiz bundan şüpheleri olmasın’ dedi.

Eğitim Seminerinin ardından İl Hakem ve Gözlemcileri ise eski hakem ve gözlemcilerinde katılımı ile çay simit partisi düzenlendi ve Çorum futbol hakemliği üzerine hoş bir sohbet yapıldı.