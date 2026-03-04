Çorum FK’nın önceki akşam Manisa FK ile deplasmanda oynadığı maçta kafasına iki kez darbe alan Pedrinho korkuttu.

Maçın ikinci yarısında önce rakibi ile çıktığı hava topu mücadelesi sırasında yüzüne darbe alan Pedrinho yerde kaldı.

Maçın hakeminin sağlık görevlilerini çağırmakta geç kaldığı bu pozisyonda yerde hareketsiz kalan Pedrinho’ya ilk olarak arkadaşları müdahele etti ardından sahaya çağrılan sağlık görevlileri müdahale ettiler.

Yapılan müdahelenin ardından maça devam etmek isteyen Pedrinho beş dakika sonra yine rakibi ile girdiği ikili mücadele sırasında bu kez kafasına rakibin vücudu gelince bir kez daha yerde kaldı.

Çorum FK yedek futbolcularının ısındığı alanda yaşanan bu çarpışma sonrası kırmızı siyahlı futbolcular ve Çorum FK sağlık ekibi hakemin çağırmasını beklemeden direk sahaya girerek Pedrinho’ya ilk müdaheleyi yaptılar.

Pedrinho yapılan müdahelenin ardından sahaya dönse de Teknik Heyet Oğuz’u alarak onu dışarı çıkardı.

Pedrinho cezalı

Öte yandan üç sarı kartı bulunan Pedrinho Manisa maçında gördüğü sarı kartla cezamı duruma düştü ve cumartesi günü oynanacak Hatayspor maçında forma giyemeyecek. Bu maçta sarı kart gören Mama Thiam ise yedinci kartını görerek ikinci kez ceza sanırına dayandı.