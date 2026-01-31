Trendyol 1. Lig’de lider durumda olan Amedspor, Brezilyalı Fernando Andrade ve Senegalli Cheikhou Kouyaté ile yollarını ayırmasının ardından 2 yeni transfer yaptı.

Amedspor, stoper mevkisinde oynayan Oleksandr Syrota, Dynamo Kyiv'den satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.

Yine Amedspor sol kanat oyuncusu Zdravko Minchev Dimitrov’u da Bodrumspor’dan transfer ederek, 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Amedspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Oleksandr Syrota’ya ve Zdravko Minchev Dimitrov’a Amedspor forması altında başarılarla dolu bir dönem diliyor, her iki transferin camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi.