Fransa’da bugün başlayacak Ampute Avrupa Futbol Şampiyonasında milli takımın ilk rakibi İsrail oldu.
Avrupa Şampiyonası hazırlıklarının bir etabını Çorum Belediyesinin misafiri olarak Çorum’da yapan Ampute Milli takımı Avrupa Şampiyonasında ilk maçına yarın çıkıyor.
Milli takım ilk maçında İsrail ile yarın saat 17’de karşılaşacak.
Maç TRTSpor’dan canlı olarak yayınlanacak.
Milli takımda Çorum’dan Emin Teryaki’de forma giyiyor.
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Milli maç Çorum belediyesi tarafından Kadeş Meydanında dev ekrandan canlı olarak yayınlanacak
Editör: Harun Akkaya