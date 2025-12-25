Türkiye Satranç Federasyonu - Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen Minik Hamleler projesi kapsamında ilçelerimizde yer alan 24 bağımsız anaokuluna (Özel Öğretim Anaokulları dahil) satranç sınıfı oluşturuldu.

Oluşturulan sınıfa düzenlenen törenle 1 Eğitim Panosu eğitim panosu, 10 adet satranç takımı ve 20 adet Satranç kitabı hediye edildi.

Çorum İl Merkezinde 11 Bağımsız 2 Özel Öğretim Anaokuluna, Alaca, İskilip, Osmancık ve Sungurlu’da 2, Bayat, Kargı ve Mecitözü’nde birer Bağımsız Anaokuluna satranç takımları ulaştırıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu, Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilcisi Mesut Çetinoğlu Kale Özel Eğitim Anaokuluna ve Vilayetlere Hizmet Götürme Sevgi Anaokulunu ziyaret ederek Satranç branşı ile okul öncesi öğrencilerin tanışması ve satranç branşının ilimizde yaygınlaşmasına yönelik Satranç eğitim setleri teslim ettiler ve burdaki minikler ile satranç üzerine güzel bir sohbet gerçekleştirdiler.

Satranç İl Temsilcisi Mesut Çetinoğlu “Çorum’da satranç sporuna karşı büyük bir ilginin olduğunu hep beraber görmekteyiz. Bunu Çorum’da yapılan satranç turnuvalarından anlamaktayız. Özellikle son günlerde yapılan turnuvaların salon ve organizasyon olarak kusursuz olmasının satranç sporunun gelişmesine büyük katkısının olduğunu düşünmekteyiz. Bununla beraber okullar da açılan satranç kursları da satranç sporunun gelişmesi için yapılan güzel çalışmalardır. Bu gibi çalışmaları alkışlıyor, destekliyor ve bundan sonra da bu çalışmalara devam edileceğini belirtmek istiyorum. Amacımız satranç sporunu ilimizde bir adım daha ileri götürmektir, okulda, yurtta, cezaevinde, kahvede kısaca her yerde bu güzel sporu tanıtmak ve sevdirmektir. Bunun soncunda da güzel ülkemizin güzel şehri Çorum’u tanıtmak, Satranç sporunda ilimizde şampiyonlar, büyük ustalar yetiştirmektir. Bununla beraber sporun dostluğu, kardeşliği, hoşgörüyü geliştirici yönünün olduğunu biliyoruz. herkesi öğrenmeye ve yapmaya davet ediyorum’ dedi.