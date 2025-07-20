Anadolu’nun farklı şehirlerinden gençlerin bir araya gelerek kendi imkanlarıyla oluşturduğu bağımsız ve gönüllü bir topluluk olan Çorumsal Gençlik(ÇORGEN)’in editörleri Mehmet Sarı ile Eda Kullu gazetemizi ziyaret etti.

Ziyarette Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın ile görüşen Mehmet Sarı ve Eda Kullu, ÇORGEN hakkında detaylı bilgi verdiler.

ÇORUM’A ÖZGÜ KELİMELER İLE KISA SÜREDE CİDDİ İZLEYİCİ KİTLESİNE ULAŞTILAR

Anadolu’nun unutulmaya yüz tutmuş değerlerini yeniden gündeme taşımayı hedefleyen ÇORGEN ekibi Çorum’a Özgü Kelimeler başlığı altında yaptıkları röportaj ile ciddi bir izleyici kitlesine ulaşarak dikkatleri üzerlerine çekmeyi başardılar.

GENÇLERLE ÇORGEN ÇATISI ALTINDA BULUŞTULAR

ÇORGEN Editörlerinden Mehmet Sarı, İstanbul, Ankara ve Çorum başta olmak üzere farklı şehirlerde üniversite okuyan veya yeni mezun olmuş arkadaşları ile sosyal medya ve dijitalde üretmek, fikir paylaşmak ve birlikte değer üretmek amacıyla ÇORGEN çatısı altında buluştuklarını söyledi.

Ekiplerinin farklı alanlarda eğitim gören ve farklı ilgi alanlarına sahip gençler ile kendilerine destek veren insanlardan oluştuğunu aktaran Sarı, “Kendi alanlarımızla ilgili içerikler üretmenin yanı sıra, Anadolu’nun her köşesinden konu başlıklarına dijital medyada içerikler üretmek için bir aradayız. Yazan, çizen, video çeken, edit yapan, araştıran ve sosyal medya süreçlerine katkı sunan arkadaşlarımızla üretmek, paylaşmak ve unutulanı yeniden hatırlatmak için çalışıyoruz” dedi.

81 İLİ GEZİP İÇERİK ÜRETMEK İSTİYORUZ

Yaptıkları işi daha geniş kitlelere tanıtmayı hedeflediklerini vurgulayan Sarı, “Anadolu’nun güzelliklerini sadece anlatmakla kalmayıp, 81 ili gezerek yerinde görmek ve o şehirlerden içerikler üretmek istiyoruz. Daha çok insana ulaştığımızda ise sosyal sorumluluk projeleriyle bizler gibi okuyan çocukların yüzünde gülümseme oluşturmayı amaçlıyoruz. Üreten, gezen, anlatan ve paylaşan bir topluluk olarak daha çok büyümek istiyoruz” diye konuştu.

İçerik üretimlerine başladıkları sadece 2 aylık süreçte Instagram, TikTok ve YouTube gibi sosyal medya platformlarında toplamda 2 milyonun üzerinde görüntülemeye ulaşarak hem kendi potansiyellerini gördüklerini hem de kısa sürede ses getirerek başarıya ulaştıklarını belirten Sarı, “Çorum ve Tokat’a özgü kelimeler, sokak röportajları ve Çorum’da Öykü Umay ile gerçekleştirdiğimiz ziyaret videoları izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü; her biri 200 bini aşkın görüntüleme aldı.

HİTİTLER KISA FİLMİ HEDEFİ

Kısa vadede, farklı şehirlerin kültürel ögelerini ele alacağımız videolar ve sokak röportajlarıyla daha da fazla etkileşim elde edeceğimizi düşünüyoruz. Uzun vadede ise planladığımız “Hititler Kısa Filmi” için içerik üretim becerilerimizi geliştirmeye ve ekip olarak kendimizi daha da ileri taşımaya kararlıyız” şeklinde konuştu.