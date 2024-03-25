Anadolu Yıldızlar Ligi Grup ve Atletizm Geliştirme projesi yarışlarında Çorum takımı fırtına gibi esti ve tüm kategorilerde birinciliği alarak Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı.

23 Mart cumartesi günü Karabük’te yapılan Analig Atletizm grup birinciliğinde Çorum ile birlikte Karabük, Samsun, Bartın, Sinop, Zonguldak, Düzce, Bolu ve Amasya illerinin takımları katıldılar.

Yarışmalarda 2.5 km’lik 2010 doğumlu erkeklerde Çorum takımından Poyraz Yetkin birinci Mert Ali Erdal ikinci Nedim Talha Cücü üçüncü ve Ömer Akın Fındık isebeşinci olarak açık ara takım halinde birinciliği kazandılar.

2010 doğumlu kızlar 2 km yarışında ise Nilsu Şahin birinci Hatice Palas dördüncü Asım Çetinkaya ise 13. olarak 18 puanla takım birinciliğini kazandı.

2011 doğumlu erkeklerde Abdulkadir Şentürk birinci Arda Baltacı ise sekizinci oldu.

2012 doğumlu 4x1 karışık bayrak yarışında ise Asya İpek, Yasin Çetinkaya Eylül Kazancı ve Can Gürel’den oluşan Çorum takımı 1.724 derece ile takım halinde birinciliği kazandı.

2011 doğumlu kızlarda Büşra Çıbır beşinci Elanur Uysal altıntı ve Ebrar Yağmur Erişen takım halinde ikinci olarak finallere gitmeye hak kazandı.

2012 doğumlu Mix bayrak yarışında ise Eylül Kzancı, Yasin Çetinkaya, Asya İpek ve Can Gürel’den oluşan Çorum takımı birincili oldu.

Kafile Başkanlığını Osman Pehlivan antrenörlükleri ise Kübra Yılmaz ve Mustafa Suna’nın yaptığı Çorum atletizm takımı Karabük’teki performansı ile Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı.

Kafile Başkanı Osman Pehlivan 27 Nisan’da Adana’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında hedeflerinin kürsüde yer almak olduğunu belirterek çalışmalarına ara vermeden başlayacaklarını söyledi.