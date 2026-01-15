Çorum-Ankara yolunda meydana gelen trafik kazasına o sırada eğitim için Sungurlu'ya giden Çorum AFAD ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgiler göre, Çorum-Ankara karayolu Koparan mevkiinde meydana gelen trafik kazasına, bölgeden geçen Çorum İl Arama-Kurtarma ekibi anında müdahale etti.

Eğitim faaliyeti için Sungurlu’ya giden ekipler, kaza yerindeki yaralılara ilk yardımı uyguladı.

Maddi hasarlı olarak meydana gelen kazada can kaybı yaşanmazken, kazaya karışan sürücüler olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi.