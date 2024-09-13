Ahlatcı Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Ankaragücü’nde Yeşil Burun Adalarılı golcü futbolcu Gary Rodrigues’in kadro dışı bırakıldığı belirtildi.

Türkiye’de, Galatasaray ve Fenerbahçe’de de forma giyen, geçen sezon Başkent ekibiyle Süher Lig’de 19 maçta 2 gol atıp 4 asist yapan 33 yaşındaki deneyimli futbolcu, bu sezon ise tamamı ilk 11’de olmak üzere 4 karşılaşmada görev yaptı. Teknik direktör Cihat Arslan’ın, Garry Rodrigues’in performansından memnun olmadığı ve oyuncudan kendisine kulüp bulmasının istendiği kaydedildi.

DORDMUND’DAN

SOL BEK ALDILAR

Öte yandan, Ankaragücü Alman devi Borussia Dortmund’dan 31 yaşındaki sol bek Nico Schulz’u kadrosuna kattı.

Schulz, ilk kez ülkesi dışında bir takımda oynayacak.