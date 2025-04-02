Ankaragücü’nde sezonun dördüncü teknik direktörü Mustafa Dalcı ile de yollar ayrıldı.

Sezona şampiyonluk hedefi ile Cihat Arslan yönetiminde başlayan Ankaragücü’nde daha sonra sırasıyla Kenan Koçak ve Kemal Özdeş görev yaptıktan sonra sarı lacivertliler Mustafa Dalcı’yı takımın başına getirdi.

Dalcı yönetiminde son maçta Esenler Erokspor karşısında alınan 4-1’lik mağlubiyetin ardından sarı lacivertli takım yönetimi ve teknik heyeti yapılan görüşmeler sonunda karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.

Ankaragücü beşinci teknik adam arayışlarına başladı.