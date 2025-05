Çorum AK Parti Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Oğuzhan Kaya, “Bizleri canından, ruhundan bir parça olarak gören ve hayatını çocuklarına adayan annelerin hakkı asla ödenmez” dedi.

Anneler Günü dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımlayan Milletvekili Oğuzhan Kaya, “Dünyada sorumluluğu en çok görevlerden birini üstlenen ve şefkat, merhamet, güven, fedakârlık gibi yüce hasletlerle donanmış, karşılıksız sevginin sembolü bütün annelerimizin günlerini tebrik ediyorum. Nefes almaya başladığımız ilk andan itibaren bizlere hayat rehberliği yapan annelerimiz aynı zamanda ilk mürebbilerimiz ve öğretmenlerimizdir” diye konuştu.

"ANNELER KARŞILIKSIZ SEVGİNİN SEMBOLÜDÜR"

Annelerin mutlu olduğu toplumların dünyanın en mutlu toplumları olduğunu dile getiren Kaya, “Bizler için her mihnete katlanan, hiç bir zorluktan yılmayan sevgili annelerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Hayatta mutlu olmak isteyen insan, annesinin yüzünü güldürmelidir. Annelerin mutlu olduğu toplum, dünyanın en mutlu toplumudur. Bu nedenle, annelerimizin rızasını kazanmak, hayır dualarını almak, nefes aldığımız her gün merhamet, şefkat ve ilgilerine layık olmaya çalışmak görevimizdir. Anneler Günü vesilesiyle her insanın annesine ulaştıracağı en anlamlı hediye, bu güzel günü aile bağlarını güçlendirmek ve hasret gidermek için fırsata çevirmek olmalıdır. En güzel kelime, annedir.

Bu duygu ve düşüncelerle ebediyete intikal eden annelerimize Allah’tan rahmetler diliyorum. Hayatta olan annelerimize çocuklarıyla birlikte huzurlu, mutlu ve sağlıklı ömürler temennisiyle en kalbi hürmetlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.