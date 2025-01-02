Antrenör Eğitimcisinin eğitimi kursu başvuruları dün itibari ile başladı.

Futbol Federasyonu tarafından 25-26 sezonunda açılacak antrenör eğitimcisinin eğitimi kursu başvuruları dün başladı ve 17 Ocak’ta sona erecek.

Kursa katılacak antrenörlerin en az UEFA A lisansıhna sahip olmak, minimum 3 yıllık antrenör tecrübesine sahip olmak. 8-21 yaş grupları arası. 30-45 yaş arasında olmak şartları aranıyor.

Federasyon sitesi üzerinden yapılacak başvurularda UEFA A Lisans diploması PDF olarak TC Kimlik Kartı PDF olarak vesikalık fotoğraf, adli sicil ve arşivli adli sicil kaydı barkodlu PDF olarak ve başvuru kriterine dair antrenörlük geçmişini gösteren TFF’ Bilgi Bankasından alınan belgeler eklenecek.