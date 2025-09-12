Arca Çorum FK sosyal sorumluluk projeleri ile de adından söz ettiriyor.

Geçtiğimiz gün futbolcular Mecitözü Işıklı Köyüne giderek Işıklı İlköğretim Okulunu ziyaret ettiler.

Okulun boyanmasından iç donanımına kadar Arca Çorum Futbol Kulübünün üstlendiği çalışmaların ardından futbolcular okulda eğitim öğretimlerine devam eden öğrencilere çeşitli hediyeler verdiler. Kulüp sosyal medya hesabından paylaşılan videoda futbolcuların okul duvarlarını boyadıkları, Arca Çorum Futbol Kulübü kütüphanesine kitap koydukları ve sınıfta öğrencilerle geçirdikleri mutlu anlar paylaşıldı.

Ziyarete futbolcular Yusuf Erdoğan, Eze, İbrahim Sehic, Erkan Kaş, Samudio, Üzeyir ve kulüp yöneticileri katıldılar.

Yapılan paylaşımda; “En büyük gücümüz, geleceğimizi eğitime emanet etmektir. Biz de o emanete renk katmaya gidiyoruz. Çorum Mecitözü Işıklı Köyü İlköğretim Okulu’nu ziyaret ederek, çocuklarımızın hayallerine umut, sınıflarına neşe katmaya çalıştık. 2025–2026 eğitim öğretim yılında tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılar diliyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki; yarınlarımız, sınıflarda filizlenen hayallerle büyüyecek” ifadelerine yer verildi.