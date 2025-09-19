Sungurlu’nun gururu ARCA Savunma, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2025’in Elmas Sponsoru oldu.

Bugün başlayan TEKNOFEST 2025’te Elmas Sponsor olarak yerini alan ARCA Savunma’nın standı, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Firma tarafından festival alanına kurulan “Görev: Taarruz” simülasyon oyunu yoğun katılımla oynandı.

Festivalin renkli siması maskot Bombi, çocuklarla gün boyu eğlenirken ziyaretçilere sürpriz hediyeler dağıtıldı.

Simülasyon oyununun ilk gününde büyük heyecan yaşanırken, günün birincisi Hasan Efe Mercan oldu. ARCA Savunma, Mercan’ı başarısından dolayı tebrik etti.

“Görev: Taarruz” oyunu, festivalin ikinci gününde de devam edecek. ARCA Savunma, tüm teknoloji meraklılarını standına davet etti.

