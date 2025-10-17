Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren ARCA Savunma Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Terlemez, Sungurlu’ya duydukları bağlılığı vurgulayarak, “Bizim Sungurlu’ya olan gönül bağımız ve gönül borcumuz hiçbir zaman bitmez. Sungurlu ilk göz ağrımız, buraya yatırım yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

TESİSLER 4 KAT BÜYÜDÜ, ÜRETİM 12 KAT ARTTI

ARCA Savunma olarak Sungurlu OSB’deki tesislerini 4 kat büyüttüklerini ve üretim kapasitelerini 12 kat artırdıklarını ifade eden Terlemez, şunları söyledi: “1500 dönüm arazi üzerine kurduğumuz tesislerimizde kanunların tanıdığı tüm imkânları kullandık. Şu anda kampüsümüzde yeni bina yapacak alanımız kalmadı. Eğer OSB genişlerse, mevcut alandan daha büyük bir yer talebimiz olacak. Yeni fabrikalar ve yeni yatırımlar yapacağız. Türkiye’de üretilmeyen ürünleri, ayrıca şu anda ham maddesi ithal edilen ürünlerin tamamını burada üretmeyi planlıyoruz.”

“SUNGURLU HALKI BİZE SAHİP ÇIKTI”

Sungurlu halkına da teşekkür eden Terlemez, “Sungurlu halkı bize sahip çıkmaya devam etsin. Biz artık bu ailenin bir parçasıyız. Temeli attığımız günden itibaren Sungurlu halkı bize sahip çıktı. Biz de kendimizi onlara karşı her zaman borçlu hissediyoruz. Sungurlu ilk göz ağrımız; buraya yatırım yapmaya devam edeceğiz. Bu yatırımların arkası kesilmeyecek, biz daima buradayız.” ifadelerini kullandı.

5 BİN DÖNÜM EK ALAN TALEBİ

Sungurlu OSB’de 1500 dönüm arazi üzerinde fişekten kapsüle, C4 patlayıcıdan roket ve topçu mühimmatlarına kadar geniş bir ürün yelpazesiyle üretim yapan ARCA Savunma, üretim kapasitesini ve çeşitliliğini artırmak amacıyla OSB yönetiminden 5 bin dönüm ek alan talebinde bulundu.