Kadınlar Voleybol 2. Ligi 14. grupta ikinci hafta maçları sonunda Samsunspor liderliğe yükselirken Çorum Arenaspor ve Osmancık Belediyespor aldıkları galibiyetler ile üst sıralara tırmandılar.

Ligde ilk haftayı bay geçen Çorum Arenaspor ilk maçını deplasmanda kazanan Çorum Voleybol önünde zorlanmadan 3-0’lık net bir galibiyet alarak ligde iddiasını ortaya koydu.

Diğer temsilcimiz Osmancık Belediyespor ise evinde kaybettiği ilk maçın ardından Fındıklı 1974 deplasmanında rakibini 3-0’lık skorla geçerek ilk galibiyetini aldı.

Grupta Samsunspor ve Bordo Mavi61 takımları ilk iki maçlarını kayıpsız geçerek iddialı bir başlangıç yaptılar, Çorum Arenaspor takımı ilk maçını kazanarak üçüncü sıraya yükselirken iki maçta bir galibiyet alan Beşikdüzü, Osmancık Belediyespor, Çorum Voleybol, 52 Çamlıkspor ve Hopa Belediyespor takımları ise sıralandılar.

Ligde üçüncü hafta maçları yarın oynanacak. Gruptaki üç temsilcimizde maçlarını evlerinde oynayacak. Çorum Voleybol takımı evinde Beşikdüzü’nü konuk ederken Çorum Arenaspor ise Bayburt Gençlik Merkezi ile karşılaşacak. Osmancık Belediyespor ise üçüncü haftada ikinci zorlu rakip Samsunspor’u Osmancık’ta konuk edecek.