Erkekler Voleybol 1. liginde dördüncü hafta maçları sonunda Sungurlu Belediyespor yedinci sırada yer aldı.

Evinde Düzce Belediye Akademi takımını zorlu bir mücadele sonunda 3-1 yenen Sungurlu Belediyespor bu sezon ilk üç puanlık galibiyetini aldı ve iddiasını ortaya koydu.

Ligde şampiyon olsa dahi Efeler Ligine çıkamayacak olan Fenerbahçe Medicana dördüncü maçından da galibiyet ile ayrılarak liderliğini sürdürdü. 1954 Adana takımı ise evinde oynadığı Ziraat Bankart maçını kazanarak üçüncü galibiyetini aldı ve ikinci sırada yer buldu. Onikişubat Belediye takımı deplasmanda Osmangazi Belediyespor önünde 3-2 galip gelerek üçüncü maçınıda kazandı. Şiran Akademi evinde Niksar Belediyespor’u rahat geçerek ikinci galibiyetini aldı.

Ligde beşinci hafta maçları hafta sonunda oynanacak. Sungurlu Belediyespor cumartesi günü Ankara’da TVF Spor Lisesi ile karşılaşacak. Grupta diğer maçlar ise pazar günü oynanacak.

Sungurlu Belediyespor Baş Antrenörü Mustafa Özdemir, ligde kolay maçın olmadığını Düzce takımının da güçlü bir kadroya sahip olduğunu belirterek kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Özdemir yeni bir takım olarak her hafta üzerine koyarak devam ettiklerini belirterek ‘Düzce maçı da bu anlamda galibiyet için çok önemliydi. Sahada yüreklerini koyarak mücadele eden sporcularımı ve maç boyunca takıma büyük destek veren taraftarlarımıza çok teşekkür diyorum.

Üç sakat oyuncumuz olması nedeni ile hamle yapmakta zorlandığımız anlarda diğer arkadaşlarımız devreye girmeyi başardılar. Üç sakat arkadaşımızda aramıza dönmesi ile çok daha güçlü hale geleceğiz.

Bugünden itibaren Düzce maçını unutup hafta sonu oynayacağımız TVF Spor Lisesi maçının hazırlıklarına başlayacağız, Hedefimiz tabiki bu maçıda kazanarak ligdeki çıkışımızı devam ettirmek’ dedi.