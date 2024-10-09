Amatör Spor haftası etkinlikleri kapsamında Kadeş Meydanı’nda düzenlenen törende bir konuşma yapan ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Çorum’da gençleri amatör spora kazandırmaya devam edeceklerini söyledi.

Konuşmasına protokol üyelerini selamlayarak başlayan ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Çorum’da sporu şaha kaldırmak adına yoğun emek verdiklerini belirtti.

Birlik ve beraberlik içerisinde çalışma gerektiğine de vurgu yapan Arıcı, “Amatör Sporu kalkındırmak adına gerek Çorum Belediyesi, gerekse Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Biz sporcuların gelecekleri adına sadece fiziki anlamda değil ahlaki anlamda da donanımlı olmaları için var gücümüzle çalışıyoruz.

Cumhurbaşkanımız bizler için bir şans. Kendisi de amatör sporun içinden gelen biri. Bu yüzden ülkemizde amatör spora verilen değerin de farkındayız. “Bir mıh bir nalı, bir nal bir atı kurtrarır” sözünden yola çıkarak buradan herkese söz veriyorum. Çorum’da amatör sporun ulaşamadığı hiçbir genç kalmayacak. Bize bu yolda destek veren Valiliğimize, Belediyemize ve İl Müdürümüze teşekkür ederiz” dedi.