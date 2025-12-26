Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş’i ziyaret etti.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan ile birlikte Genel Merkezde Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş’i ziyaret eden Ferhat Aracı Çorum amatör spor camiası ve kulüp kulüplerinin durumu hakkında kapsamlı bir görüşme yaptı.

Ziyaret sırasında gençlerin spora yönlendirilmesi, amatör spor kulüplerin desteklenmesi ve sporun tabana yayılması noktasında fikir alış verişinde bulunuldu.

Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı ‘Gençliğe ve spora verdiği güçlü desteklerle her zaman amatör sporun yanında olan Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyor, Sn. Genel Başkanlarımıza misafirperverlikleri ve ilgileri için teşekkür ediyorum. Amatör sporun güçlenmesi adına iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz’ dedi.

Ferhat Arıcı ziyaret sonunda Yusuf İbiş’e teşekkür plaketi verdi.