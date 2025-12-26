Türkiye Gençler Wushu Şampiyonasında Çorumlu sporcular üç altın bir gümüş madalya kazandı.

21-24 Aralık tarihlerinde Yalova’da yapılan Türkiye Gençler Wushu Şampiyonasında Çorum takımı iki erkek sekiz sporcu ile mücadele etti ve üç altın bir gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Şampiyonada Big Pover Spor kulübünden Ayşe Sevda Yanaşma 52 kiloda Albayrakspor Kulübünden Anıl Berk Kambur 48 kiloda Mehmet Akif Ersoyspor kulübünen Yaren Uzun kilolarında birinci olarak altın madalya kazanırken 48 kiloda Ondokuz Mayısspor kulübünden Ceylin Ulcayto ise 48 kiloda finalde yenilerek ikinci oldu ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Wushu İl Temsilcisi Bekir Bolat dört sporcunun eleme maçlarında kaybederek elendiğini iki sporcusunun ise çeyrek finalde veda ettiğini belirterek ‘48 kiloda mücadele eden iki sporcumuzun finalde mücadele etmesi bize ayrı bir gurur vermiştir.

Minikler ve Yıldızlar Türkiye Şampiyorasında altı birincilik dört ikincilik ve sekiz üçüncülük alan sporcularımız gençlerde de dört madalya kazanarak şampiyonayı 22 madalya ile tamamladılar. Disiplinli ve programlı şekilde çalışmanın karşılığını sporcularımız en güzel şekliyle aldılar. Sporcularımızı tebrik ediyoruz. Ayrıca müsabakaya katılmamızda bizlere maddi manevi destek olan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran beye, Spor Hizmetleri MüdürüFeyyaz Velidedeoğlu, Spor Şube Müdürü Gürsel Gürbüz’e ,kulüp temsilcilerimize, kıymetli velilerimize teşekkür ederiz’ dedi.