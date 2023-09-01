Çorum’un yetiştirdiği değerlerden, bilim adamı, eski Çorum Belediye Başkanı Prof. Dr. Arif Ersoy, vefatının 3’ncü yıl dönümü nedeniyle kabri başında dualarla anıldı.
Anma programına AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, eski Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşçu, Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, Arif Ersoy’un ailesi ile yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.
Din görevlilerinin yaptığı duanın ardından anma programı sona erdi.