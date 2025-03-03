Çorum 'un İskilip ilçesinde arkadaşı tarafından tüfekle ateş edilerek yaralanan kişi, tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, İbik köyünde Ali G. (51) ile arkadaşı İsa A. (62), birlikte alkol aldıktan sonra evlerine giderken henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

İsa A, evinin önüne geldiğinde Ali G'nin tüfekle ateş etmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.