Beltaş 1. AmatörKüme’de sezonu üçüncü olarak tamamlayan Alaca Belediyespor futbol takımını Alaca Belediye Başkanı Şerif Aslan son maçın ardandan yemekte misafir etti.

Milliyetci Hareket Partisi İlçe Başkanı İsa Duru’nun da katıldığı yemeğe Alaca Belediyespor teknik heyet ve futbolcuları katıldılar.

Yemek sonrası bir konuşma yapan Alaca Belediye Başkanı Şerif Aslan 1. Amater Küme’de verdikleri mücadeleden dolayı tüm teknik heyet ve futbolcuları tebrik etti.

İlçelerini en güzel şekilde temsil ettiklerini belirten Arslan kulüp olarak ilçe gençliğini spor alanlarına çekmek için desteklerinin devam edeceğini belirterek yeni sezonda da başarı dileklerinde bulundu.