Ahlatcı Çorum FK Onursal Başkanı ve Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere Keçiören galibiyetinin ardından yaptığı paylaşımda; 'Artık herkes inandı değil mi takımımızın en azından play-off oynayacağına’ dedi.

Muhsin Dere Keçiörengücü galibiyetinin ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımda; ‘Ankara tecrübeli Keçiörengücünü 2-1 mağlup eden muhteşem takımımızı yönetimimizi, teknik heyetimizi, futbolcularımızı ve takımımızı yalnız bırakmayan taraftarlarımıza ayrı ayrı tebrik ediyorum.

Takımımız play-off potasında emin adımlarla yoluna devam ediyor. Artık herkes inandı değil mi takımımızın en azından play off oynayacağına. Ahlatcı Çorum FK hepimize emanet." ifadelerine yer verdi.