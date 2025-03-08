Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın 8 Mart Dünya Kadınlar günü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın mesajında “Medeniyet birkimimizin inşasında erkeğiyle kadınıyla bu medeniyetin mensubu olarak beraberiz. Fedakar, cefakar Anadolu kadınlarımız başta olmak üzere dünyadaki tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutluyorum. Kadın katlinin olmadığı, sevginin muhabbetin egemen olduğu, aile bağlarının ve bütünlüğünün daha da yaygınlaştığı günlere 8 Mart Dünya Kadınlar günü vesile olsun. Çorum Belediyesi olarak 25-28 Şubat tarihleri arasında 2. Puduhepa Kadın Kültü Günleri gerçekleştirdik. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle yaptığımız bu kutlamalar çerçevesinde bir çok etkinlik gerçekleştirdik. Bir kez daha tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.