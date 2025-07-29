Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, geçtiğimiz günlerde Ülkü Ocakları Başkanlığı görevine atanan Abdullah Dalyan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Aşgın’a ziyarette Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter de eşlik etti.

Abdullah Dalyan ve yönetimini kutlayan Aşgın, “Bayrağı devreden Başkanımız Orhan Tosik'e başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor; yeni Başkanımız Abdullah Dalyan'a misafirperverliği için teşekkür ediyor, çalışmalarında üstün muvaffakiyetler diliyorum” dedi.