Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, geçtiğimiz günlerde görevi başındayken menfur bir saldırıya uğrayan Çorum Başöğretmen Atatürk Anadolu İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ömer Atılgan ve okul çalışanı Mehmet Öztürk'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Başöğretmen Atatürk Anadolu İmam Hatip Ortaokulu’nda, okul müdürü Ömer Atılgan ve hizmetli Mehmet Öztürk’e yönelik şiddet olayı yaşanmıştı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ile birlikte Başöğretmen Atatürk Anadolu İmam Hatip Ortaokulu’na geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Yaşanan olayın üzüntü verici olduğunu ifade eden Başkan Aşgın “Bir eğitimci olarak tüm öğretmenlerimizin ve eğitim camiamızın her koşulda, sonuna dek yanındayız.” dedi. Sınıfları da ziyaret eden Başkan Aşgın, öğrencilerle sohbet etti.