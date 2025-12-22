Çorum Belediyesi, şehrin yaşayan sözlü kültür hazinelerinden ve günümüz Alevi âşıklık geleneğinin önemli temsilcilerinden halk ozanı Âşık Kara Musa (Musa Yıldız) için vefa gecesi düzenliyor.

Program, 26 Aralık Cuma günü saat 19.00’da Turgut Özal Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz günlerde Çorum Belediyesi Kültür Yayınları tarafından yayımlanan “Âşık Kara Musa Külliyatı” adlı eserle, yıllardır sözlü kültür geleneğini yaşatarak kuşaktan kuşağa aktaran Âşık Kara Musa’nın hafızasında yer alan deyişler kültür dünyasına kazandırılmıştı. Sözlü kültürün kalıcı hâle getirilmesi amacıyla hazırlanan bu çalışma sayesinde, ozanın belleğinde yer alan binlerce deyiş ilk kez kapsamlı bir şekilde yazılı hale getirildi.

Yayımlanan külliyatın ardından düzenlenecek vefa gecesinde, Âşık Kara Musa’nın sanata ve kültüre sunduğu emekler bir kez daha takdirle anılacak. Programda ozanın hayatı, sanatı ve âşıklık geleneğine katkıları ele alınacak; dinletiler ve çeşitli etkinliklerle kültür dolu bir akşam yaşanacak.